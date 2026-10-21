Помощник президента России Юрий Ушаков 21 октября сообщил журналистам по итогам беседы Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, что идея трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая обсуждалась и её не отвергает ни одна из трёх столиц.