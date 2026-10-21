Помощник президента России Юрий Ушаков 21 октября сообщил журналистам по итогам беседы Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, что идея трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая обсуждалась и её не отвергает ни одна из трёх столиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым