За прошедшие дежурные сутки в области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия

В Иванове в 11-42 на улице М.Василевского 40-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21101», совершил наезд на 20-летню девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево, после чего скрылся с места ДТП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии