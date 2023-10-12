За прошедшие дежурные сутки в области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия

В Иванове в 11-42 на улице М.Василевского 40-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21101», совершил наезд на 20-летню девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево, после чего скрылся с места ДТП.