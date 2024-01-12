Неожиданный шаг Макрона: кого он привел в новое правительство

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Рашиду Дати присоединиться к новому правительству, что является неожиданным шагом, который, вероятно, еще больше ослабит его консервативных оппонентов и сигнализирует о желании привнести политический опыт в свой кабинет министров.
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