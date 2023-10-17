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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин – 1-я звезда матча с «Аризоной»: 26 сэйвов из 27. У него 2 победы в 3 играх

Вратарь «Рейнджерс» отразил 26 бросков из 27, одержав вторую победу в текущем чемпионате НХЛ. Всего он провел 3 игры.

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