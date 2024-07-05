Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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14 «гениев», которые собственным примером подтвердили справедливость утверждения «голь на выдумку хитра»

14 «гениев», которые собственным примером подтвердили справедливость утверждения «голь на выдумку хитра»

Эта подборка – для тех, кто хочет найти оригинальное применение неоригинальным вещам. У вас нет огнетушителя, найдите ему замену! Разбилась фара? Есть решение! Сломались часы? Не проблема! В общем, здесь есть, на что посмотреть.

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