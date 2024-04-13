«Веселые» бананы: колумбийские наркотики по ошибке попали в Россию Алиса БронскаяСотрудники логистического центра в поселке Заозерье под Калининградом обнаружили крупную партию кокаина, упакованную в коробки с бананами.
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