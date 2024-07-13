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Нижегородская правда

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Эвелина Блёданс рассказала, как появление сына изменило её жизнь

Эвелина Блёданс рассказала, как появление сына изменило её жизнь

Эвелина Блёданс по праву может считаться одной из главных революционерок отечественного шоу-бизнеса. В своё время она сломала ряд устоявшихся стереотипов, доказав, что сексуальная женщина может быть не пошлой, а красивой.

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