Эвелина Блёданс рассказала, как появление сына изменило её жизнь

Эвелина Блёданс по праву может считаться одной из главных революционерок отечественного шоу-бизнеса. В своё время она сломала ряд устоявшихся стереотипов, доказав, что сексуальная женщина может быть не пошлой, а красивой.
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