16 историй о людях с настолько странными привычками, что окружающие за сердце хватаются

У каждого из нас есть причуды, вопрос только в их масштабах. Например, пока один человек избавляется от бортиков пиццы, поедая лишь основу с начинкой, другой может и вовсе каждое блюдо делить на составляющие и отправлять в рот ингредиенты в алфавитном порядке.
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