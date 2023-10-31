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Для ВСУ турецкие дроны Bayraktar становятся все более бесполезными

Для ВСУ турецкие дроны Bayraktar становятся все более бесполезными

Это происходит на фоне укрепления систем ПВО и РЭБ России.На фоне укрепления систем ПВО и РЭБ России турецкие дроны Bayraktar для ВСУ становятся все более бесполезными, сообщает американское издание Defense News.

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