В "7Дней" узнали, для чего Киркоров отправился в США на самом деле

СМИ узнали от Рустама Солнцева, что народный артист России улетел в Америку для решения проблем с недвижимостьюВ конце января текущего года Филиппа Киркорова заметили на концерте Мадонны, проходившем в США.
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