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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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20-летний Леброн Джеймс: «Когда я закончу с 23-м номером, о том чуваке никто даже не вспомнит»

Бывший игрок НБА Эл Харрингтон поделился историей из 2005 года, связанной с 20-летним Леброном Джеймсом и его отношением к Майклу Джордану .

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