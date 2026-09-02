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ИА Регнум

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Жительница Фрязина попала в больницу из-за заползшего в ухо таракана

Жительница Фрязина попала в больницу из-за заползшего в ухо таракана

Во Фрязине женщина обратилась в больницу из-за того, что ей в ухо залез таракан. Об этом 2 сентября рассказали на сайте минздрава Московской области.

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