США пригласили Россию на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие пройдет в Сан-Франциско 11-17 ноября 2023 года.
США пригласили Россию на саммит в Сан-Франциско
Комментарии
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Модест
В качестве мальчика для битья? Мы на подлодке с Посейдонами приедем.
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2 д.
ВБ
Владимир Бурцев
Оно нам надо? Сами обосрались, так пусть сами и отмываются- ничего нового не узнаем
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2 д.
ВД
Вовладар Даров
России это ненадо
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1 д.
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