´ЧАРОУНЫ КУФЭРАК´У сярэдняй группе №3 у нерэгламенцiраваннай дзейнасцi, з мэтай далучэння дзяцей да багацця беларускай мовы i выхавання павагi да роднага слова, у чацверг прайшла гульня ´Чароўны куфэрак´.
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