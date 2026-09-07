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Продуктовые ритейлеры вдвое сократили темпы открытия магазинов

Продуктовые ритейлеры вдвое сократили темпы открытия магазинов

Общее число магазинов крупных продуктовых сетей России выросло за год на 4,9%, тогда как годом ранее прирост составлял 10,8%.

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