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Кадыров пригрозил нарушителям правопорядка отправкой на спецоперацию

Кадыров пригрозил нарушителям правопорядка отправкой на спецоперацию

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал ставить перед молодыми правонарушителями в республике вопрос – или служба в зоне проведения специальной военной операции, или суровое наказание по уголовному делу.

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