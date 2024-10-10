Кадыров пригрозил нарушителям правопорядка отправкой на спецоперацию

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал ставить перед молодыми правонарушителями в республике вопрос – или служба в зоне проведения специальной военной операции, или суровое наказание по уголовному делу.
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