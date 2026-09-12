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Макгрегор – о бое с Холлоуэем: «Я думал: «Когда прозвучит гонг, побегу вперед, пролечу через весь октагон и попаду ногой ему в челюсть»

Конор Макгрегор  рассказал, о чем думал перед боем с Максом Холлоуэем. «Я успешно выполнял его на тренировках.

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