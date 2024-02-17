Борцы Рашидов и Усманов вышли в финалы чемпионата Европы

На ЧЕ-2024 в Бухаресте начались схватки борцов вольного стиля. В первый день соревнований вольников Россия была представлена в четырех категориях из пяти – кроме веса до 97 кг, где должен был выступать Абдулрашид Садулаев.
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