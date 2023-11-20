НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Россия – огромный фаворит матча с Кубой, а вас ждет бонус от «Мелбет» – до 27 000 на депозит по промокоду SPORTSRU

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. За последние 9 матчей российская команда одержала лишь две победы, обыграв Ирак и Камерун.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх