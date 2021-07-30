Психолог-и-Я

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Три незаметных признака, что ты с неправильным человеком

Три незаметных признака, что ты с неправильным человеком

Каждая секунда, проведенная с неправильным человеком — это секунда, не потраченная на поиски настоящей любви.

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Kris
Да ну? Все так прекрасно и без облачно, только на словах, на самом деле, любовь полна боли, минутки счастья, и кажется что этому нет конца... И мужского эгоизма, предостаточно!!! Выводя меня на откровения, от меня не у будет, но и не прибавится.. Так слабая связь, а обиды начинают снова копиться... Как не слышал меня, так и не слышишь.. Мужику по 50 а все в детство играем..
Kris
Так то "убить дуру", надо как то к ней приблизится, а вот с этим проблема..

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