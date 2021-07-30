Три незаметных признака, что ты с неправильным человеком

Психолог-и-ЯПолитикаТри незаметных признака, что ты с неправильным человеком Каждая секунда, проведенная с неправильным человеком — это секунда, не потраченная на поиски настоящей любви.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьKrisДа ну? Все так прекрасно и без облачно, только на словах, на самом деле, любовь полна боли, минутки счастья, и кажется что этому нет конца... И мужского эгоизма, предостаточно!!! Выводя меня на откровения, от меня не у будет, но и не прибавится.. Так слабая связь, а обиды начинают снова копиться... Как не слышал меня, так и не слышишь.. Мужику по 50 а все в детство играем..KrisТак то "убить дуру", надо как то к ней приблизится, а вот с этим проблема..Комментировать
Свежие комментарии