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Медведев предложил перейти от временного управления иностранными активами к их изъятию

Медведев предложил перейти от временного управления иностранными активами к их изъятию

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил за дальнейшее ужесточение мер в отношении активов европейских компаний, работающих в России.

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