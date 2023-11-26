Пожары уничтожили большую часть уникального заповедника в Бразилии

Скриншот видео На западе Бразилии полыхают болота. Торфяные пожары уже привели к уничтожению большей части территории одного из крупнейших заповедников в стране Пантанал, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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