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Царьград

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В Италии призвали к «шоковой терапии» для преодоления кризиса рождаемости

В Италии призвали к «шоковой терапии» для преодоления кризиса рождаемости

Итальянские семьи хотят сподвигнуть к более смелому рождению детей с помощью «шоковой терапии».В Италии задумались над применением так называемой «шоковой терапии» в демографическом вопросе.

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