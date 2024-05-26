"Словесное хамство и попытки самоутвердиться": Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал недопустимым очередное оскорбление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, добавив, что оно направлено против всего сплочённого народа России.
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