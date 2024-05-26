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"Словесное хамство и попытки самоутвердиться": Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина

"Словесное хамство и попытки самоутвердиться": Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал недопустимым очередное оскорбление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, добавив, что оно направлено против всего сплочённого народа России.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Что взять с семейки профессиональных лгунов и наркоманов?Ничего!
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13 час.

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