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Власти ХМАО отчитались о росте несырьевого экспорта на четверть, отказавшись раскрывать статистику ВИНКов

Власти ХМАО отчитались о росте несырьевого экспорта на четверть, отказавшись раскрывать статистику ВИНКов

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа отчиталось о росте несырьевого неэнергетического экспорта в 2025 году более чем на 23%, однако раскрывать абсолютные показатели и данные по вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) власти отказались, сославшись на закрытый характер информации.

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