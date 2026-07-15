Власти ХМАО отчитались о росте несырьевого экспорта на четверть, отказавшись раскрывать статистику ВИНКов

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа отчиталось о росте несырьевого неэнергетического экспорта в 2025 году более чем на 23%, однако раскрывать абсолютные показатели и данные по вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) власти отказались, сославшись на закрытый характер информации.
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