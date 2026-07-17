Мы в долгу: Израиль запускает реформу реабилитации раненых воинов

Правительство утвердило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра Исраэля Каца и министра финансов Бецалеля Смотрича принять рекомендации общественной комиссии во главе с профессором Мор-Йосефом по реформированию государственной системы реабилитации раненых бойцов ЦАХАЛа и сил безопасности и на членов их семей .
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