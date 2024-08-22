Илон Маск выразил надежду, что миллионы людей вживят в мозг чипы

Надежду на то, что в течение десяти лет миллионы людей добровольно могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink, выразил американский предприниматель Илон Маск на странице в принадлежащей ему соцсети Х.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии