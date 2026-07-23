БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Евросоюз: «Россия должна ответить за удары по Киеву в евро и долларах»

Евросоюз: «Россия должна ответить за удары по Киеву в евро и долларах»

ЕС впервые вводит санкции против российского ВПК за точечные атаки ВС РФ. Что это изменит в ходе СВО? Ирина Мишина Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press Материал комментируют: Александр Бартош Александр Перенджиев Богдан Безпалько Евросоюз впервые применил новый вид санкций «за удары по Киеву» против пяти организаций и одного физического лица.

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Комментарии
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Александр Переверзев
Еврофашисты и в этом видят для себя выгоду! Дойдёт очередь и до вас!
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