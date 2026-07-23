Евросоюз: «Россия должна ответить за удары по Киеву в евро и долларах»

ЕС впервые вводит санкции против российского ВПК за точечные атаки ВС РФ. Что это изменит в ходе СВО? Ирина Мишина Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press Материал комментируют: Александр Бартош Александр Перенджиев Богдан Безпалько Евросоюз впервые применил новый вид санкций «за удары по Киеву» против пяти организаций и одного физического лица.