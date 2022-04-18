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ВС РФ "Искандерами" уничтожили четыре склада вооружения и техники ВСУ

Российские военные высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожили четыре склада вооружения и военной техники ВСУ, а также и три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск.

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