Политик Филиппо: Путин унизил Макрона и Зеленского одной репликой

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президенту России Владимиру Путину удалось унизить украинского и французского коллег Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона всего одной фразой.
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