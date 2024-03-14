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Политик Филиппо: Путин унизил Макрона и Зеленского одной репликой

Политик Филиппо: Путин унизил Макрона и Зеленского одной репликой

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президенту России Владимиру Путину удалось унизить украинского и французского коллег Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона всего одной фразой.

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