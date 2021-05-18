Популярные статьи

Свежие комментарии

  • borzov
    Х в Ж, причем всем и сразу и бортнику и зеленухе и всем остальным упоротым щеневмерликамВ Совфеде оценили...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Наверное белины хохлы объелись.... Какие акции??? Все вопросы к бизнесу США и ЕС, если они готовы кормить дармоедов и...В Совфеде оценили...
  • Alex Немо
    Я уже много раз говорил и спрашивал. В чем смысл встречи Путина с байденом? Всем зорошо известно что байден недог...Санкции США проти...

Губернатор Артюхов учредил спецпремию для педагогов ЯНАО

Губернатор Артюхов учредил спецпремию для педагогов ЯНАО

Чтобы претендовать на премию, необходим стаж в классном руководстве не менее трех лет Педагоги Ямало-Ненецкого автономного округа, занятые классным руководством, смогут претендовать на дополнительное поощрение за заслуги в области образования.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх