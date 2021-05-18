Губернатор Артюхов учредил спецпремию для педагогов ЯНАО

Чтобы претендовать на премию, необходим стаж в классном руководстве не менее трех лет Педагоги Ямало-Ненецкого автономного округа, занятые классным руководством, смогут претендовать на дополнительное поощрение за заслуги в области образования.
Чтобы претендовать на премию, необходим стаж в классном руководстве не менее трех лет Педагоги Ямало-Ненецкого автономного округа, занятые классным руководством, смогут претендовать на дополнительное поощрение за заслуги в области образования.
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