10.11.24==Небо России почти до Урала превратилось в проходной двор для вражеских ударных БПЛА

Небо России почти до Урала превратилось в проходной двор для вражеских ударных БПЛА На фото: военнослужащие подразделения противовоздушной обороны во в ремя работы зенитной установки ЗУ-23 на автомобиле «Урал».
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