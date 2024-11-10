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СООБЩЕНИЯ -ФАКТЫ

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10.11.24==Небо России почти до Урала превратилось в проходной двор для вражеских ударных БПЛА

Небо России почти до Урала превратилось в проходной двор для вражеских ударных БПЛА На фото: военнослужащие подразделения противовоздушной обороны во в ремя работы зенитной установки ЗУ-23 на автомобиле «Урал».

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