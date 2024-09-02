Экстремальная радиация: в США обнаружен «второй Чернобыль» Ольга ВайленкоАмериканская область Лос-Аламос, известная своими живописными пейзажами и историей разработки ядерного оружия, становится эпицентром новых экологических тревог.
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