Невролог рассказал, как неправильное питание может влиять на старение мозга

Регулярное употребление фастфуда, сладостей и полуфабрикатов со временем начинает отражаться на состоянии сосудов головного мозга, что может проявляться снижением внимания и ухудшением памяти, рассказал невролог, руководитель ООО «АЙТИМЕДЛАБС» Али Исмаилов.