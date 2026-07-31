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Невролог рассказал, как неправильное питание может влиять на старение мозга

Невролог рассказал, как неправильное питание может влиять на старение мозга

Регулярное употребление фастфуда, сладостей и полуфабрикатов со временем начинает отражаться на состоянии сосудов головного мозга, что может проявляться снижением внимания и ухудшением памяти, рассказал невролог, руководитель ООО «АЙТИМЕДЛАБС» Али Исмаилов.

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