Невролог рассказал, как неправильное питание может влиять на старение мозга

Регулярное употребление фастфуда, сладостей и полуфабрикатов со временем начинает отражаться на состоянии сосудов головного мозга, что может проявляться снижением внимания и ухудшением памяти, рассказал невролог, руководитель ООО «АЙТИМЕДЛАБС» Али Исмаилов.
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