Бандеровец, грантоед и другие фрики. Кого Зеленский отправит послом в США?

На Украине лихорадочно ищут кого бы подсунуть Дональду Трампу в виде посла Украины в США. Владимир Зеленский на днях намекнул на отставку нынешней послицы – Оксаны Маркаровой, которая являлась протеже администрации демократов.
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