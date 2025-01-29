ЕК введет пошлины на сельхозтовары из России из-за страха усиления зависимости

Еврокомиссия выступила с предложением по введению новых пошлин на сельскохозяйственные товары и удобрения из России из-за опасения усиления зависимости от России в этой сфере, следует из текста предложения, опубликованного ЕК, пишет РИА Новости.
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