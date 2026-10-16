Беременная третьим ребёнком 52-летняя Хилари Суонк ответила на критику из-за поздней беременности. В опубликованном в её соцсетях отрывке из интервью на The Drew Barrymore Show, которое выйдет в эфир 20 октября, актриса высказалась о двойных стандартах общества.