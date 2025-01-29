Минтранс просит суд ограничить права иностранных юрлиц в структуре «Шереметьево»

Минитранс России просит арбитражный суд Московской области приостановить корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении ООО «Международная компания «ТПС Авиа Холдинг Лтд», структуры аэропорта «Шереметьево».
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