По состоянию на конец июля цены на пшеницу третьего класса в европейской части России упали до 13,5 тысячи рублей за тонну при покупке со склада или элеватора, а для пшеницы четвертого класса — до 12,2 тысячи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии