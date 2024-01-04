В Китае хотят построить первый прототип термоядерной электростанции к 2035 году

В Китае сделали серьёзные шаги к переходу на термоядерную энергию. В конце 2023 года появились две гигантские структуры, которые приблизят Поднебесную к практическому использованию энергии термоядерного синтеза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии