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В Китае хотят построить первый прототип термоядерной электростанции к 2035 году

В Китае хотят построить первый прототип термоядерной электростанции к 2035 году

В Китае сделали серьёзные шаги к переходу на термоядерную энергию. В конце 2023 года появились две гигантские структуры, которые приблизят Поднебесную к практическому использованию энергии термоядерного синтеза.

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