В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что на II Московском инвестиционно-промышленном форуме на сессии «Кластеры — сила суверенитета: международное партнерство нового уровня» обсудили, как Москва с помощью льгот и совместных проектов с зарубежными инвесторами помогает промышленности привлекать инвестиции и запускать инновационные производства .
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