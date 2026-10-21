В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что на II Московском инвестиционно-промышленном форуме на сессии «Кластеры — сила суверенитета: международное партнерство нового уровня» обсудили, как Москва с помощью льгот и совместных проектов с зарубежными инвесторами помогает промышленности привлекать инвестиции и запускать инновационные производства .