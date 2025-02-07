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Царьград

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Юрист Радько: за покупку авто у иностранца за наличные грозят большие штрафы

Юрист Радько: за покупку авто у иностранца за наличные грозят большие штрафы

Желающим приобрести автомобиль у гражданина другой страны за наличные грозят большие штрафы.Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупредил жителей России о крупных штрафах при покупке автомобилей у иностранца по наличному расчету.

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