Не все так просто: история любви «королевы льда» Татьяны Навки и Дмитрия Пескова

После завершения своего брака с Александром Жулиным, знаменитая фигуристка встречалась с разными мужчинами, включая Марата Башарова, Алексея Воробьёва, однако только в 2014 году, после рождения ее второй дочери, она раскрыла имя своего тайного возлюбленного.