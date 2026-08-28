Умная сантехника в Казахстане — стоит ли переплачивать за современные технологии в 2026 году

Умная сантехника еще недавно казалась элементом роскоши, доступным лишь владельцам дорогих домов. Сегодня датчики протечек, бесконтактные смесители, автоматические системы контроля воды и даже сантехнические приборы с управлением через смартфон становятся все более популярными и в Казахстане.