Умная сантехника в Казахстане — стоит ли переплачивать за современные технологии в 2026 году

Умная сантехника еще недавно казалась элементом роскоши, доступным лишь владельцам дорогих домов. Сегодня датчики протечек, бесконтактные смесители, автоматические системы контроля воды и даже сантехнические приборы с управлением через смартфон становятся все более популярными и в Казахстане.
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