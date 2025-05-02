Секреты, которые будут полезны даже тем, кто на кухню просто поесть заходит

Готовить или нет — личное дело каждого из нас. При желании можно заказать доставку или схитрить и свалить эту обязанность на кого-то из домашних, но, согласитесь, лишние кулинарные знания никогда не помешают.
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