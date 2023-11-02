Приморцы могут проверить свои знания по финансовой грамотности на Всероссийском онлайн-зачете

До 21 ноября в ходе Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности жители Приморья могут проверить уровень своих знаний и получить персональные рекомендации о том, как правильно принимать финансовые решения и защищать свои деньги от мошенников.
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