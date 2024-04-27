Генерал ВСУ нецензурно описал ситуацию с военными заводами и коррупцией на Украине

КИЕВ, 27 апреля, ФедералПресс. Киевские власти до сих пор не смогли восстановить работу военных заводов для обеспечения собственной армии всем необходимым, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Newsroom.
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