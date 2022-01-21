Дмитрий Рогозин проиллюстрировал заявления украинских учёных о космодроме под Одессой кадрами из советского фильма-сказки

Глава Роскосмоса прокомментировал планы Украины по строительству космодрома. Речь идёт о заявлениях украинских учёных о том, что стартовая площадка для ракетных запусков могла бы появиться на юге страны – на границе Одесской и Николаевской областей.
Глава Роскосмоса прокомментировал планы Украины по строительству космодрома. Речь идёт о заявлениях украинских учёных о том, что стартовая площадка для ракетных запусков могла бы появиться на юге страны – на границе Одесской и Николаевской областей.
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