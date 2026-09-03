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Регионы России

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Мусиала может сыграть в матче «Шальке» — «Бавария»

Мусиала может сыграть в матче «Шальке» — «Бавария»

Главный тренер «Баварии» Винсан Компани сообщил о возможном возвращении полузащитника Джамала Мусиалы в состав команды для игры против «Шальке» в рамках второго тура чемпионата Германии.

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