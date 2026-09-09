Житель Крыма получил 21 год за пособничество в подготовке к убийству чиновника

Суд в Крыму приговорил 27-летнего жителя Советского района к 21 году лишения свободы по обвинению в государственной измене и пособничестве при подготовке убийства высокопоставленного лица.
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